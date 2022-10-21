Китайський сферичний радіотелескоп виявив у Всесвіті величезну структуру атомарного газу
Китайський сферичний радіотелескоп FAST зафіксував у Всесвіті найбільшу структуру атомарного газу
Про це повідомляє Сіньхуа.
Зазначають, що цю структуру виявили тоді, коли вчені направили найбільший у світі радіотелескоп FAST на групу з п'яти галактик Квінтет Стефана. Чотири з них утворюють компактну групу галактик.
У дослідженні, опублікованому в середу в журналі Nature, говорять, що лінійний масштаб цієї структури атомарного водневого газу досягає приблизно 2 млн світлових років або 0,6 мегапарсека. Це робить її найбільшою структурою атомарного газу, яку коли-небудь виявляли у Всесвіті. Повідомляють також, що структура сформувалася, імовірно, унаслідок припливних взаємодій на ранніх стадіях формування групи з п'яти галактик.
Результати, отримані внаслідок дослідження, покращила розуміння еволюції галактик і їх газу у Всесвіті. Утім учені не розуміють, чому структуру атомарного газу з такою низькою щільністю не знищило ультрафіолетове випромінювання на космічному тлі.
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