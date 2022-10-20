Телескоп Вебба зазнімкував "Стовпи Творіння"
Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" зробив знімок "Стовпів Творіння" в туманності Орла
Про це йдеться на сайті NASA.
Раніше їх уже знімав "Хаббл". Тоді зображення стало однією із найвідоміших світлин телескопа.
Як зазначається, "Стовпи Творіння" розташовані в сузірʼї Змії на відстані приблизно 6500 світлових років від Землі. Телескоп зазирнув у туманність Орла глибше, ніж "Хаббл", і показав зірки, які народжуються всередині щільних хмар газу та пилу.
Назву ж "Стовпи Творіння" отримали тому, що газ і пил у них залучені до процесу формування нових зірок. Водночас ці хмари руйнуються під світлом зірок, що вже утворилися.
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