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Телескоп Вебба зазнімкував "Стовпи Творіння"

20 жовтня, 2022 четвер
00:01
Наука Телескоп Вебба зазнімкував "Стовпи Творіння"

Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" зробив знімок "Стовпів Творіння" в туманності Орла

Про це йдеться на сайті NASA.

Раніше їх уже знімав "Хаббл". Тоді зображення стало однією із найвідоміших світлин телескопа.

Як зазначається, "Стовпи Творіння" розташовані в сузірʼї Змії на відстані приблизно 6500 світлових років від Землі. Телескоп зазирнув у туманність Орла глибше, ніж "Хаббл", і показав зірки, які народжуються всередині щільних хмар газу та пилу.

Назву ж "Стовпи Творіння" отримали тому, що газ і пил у них залучені до процесу формування нових зірок. Водночас ці хмари руйнуються під світлом зірок, що вже утворилися.

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космос
Технології
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