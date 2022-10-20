Про це йдеться на сайті NASA.

Раніше їх уже знімав "Хаббл". Тоді зображення стало однією із найвідоміших світлин телескопа.

Як зазначається, "Стовпи Творіння" розташовані в сузірʼї Змії на відстані приблизно 6500 світлових років від Землі. Телескоп зазирнув у туманність Орла глибше, ніж "Хаббл", і показав зірки, які народжуються всередині щільних хмар газу та пилу.

What better way to mark #NewFriendsDay than with this new view?



One of Hubble’s most iconic shots now has a complementary companion from our friend @NASAWebb!



This star-forming region is known as the Pillars of Creation, and shows a small region of the Eagle Nebula. pic.twitter.com/3FMoH0ro0P — Hubble (@NASAHubble) October 19, 2022

Назву ж "Стовпи Творіння" отримали тому, що газ і пил у них залучені до процесу формування нових зірок. Водночас ці хмари руйнуються під світлом зірок, що вже утворилися.

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