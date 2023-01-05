NASA анонсувало нові космічні місії на Місяць та Юпітер у 2023 році

Про це інформує CNN з посиланням за словами адміністратора NASA Білла Нельсона.

"Більше приголомшливих відкриттів телескопа Webb, кліматичні місії, які розкажуть нам більше про те, як змінюється наша Земля, продовження науки на Міжнародній космічній станції, новаторські розробки в аеронавтиці з експериментальними літаками X-59 і X-57, вибір перших астронавти відправляться на Місяць через понад 50 років і навіть більше", - сказав Нельсон.

Цього року NASA планує розмістити роботизовані посадкові апарати на Місяці в рамках своїх зусиль із подальшого вивчення місячного рельєфу та радіаційного середовища та пошуку ресурсів, які потенційно можуть бути використані. видобувається з Місяця та використовується для дослідження глибшого космосу. Ця програма називається Commercial Lunar Payload Services, або CLPS, і спирається на партнерство з більш ніж дюжиною компаній, які приватно розробляють власні місячні посадкові апарати.

На Місяць доставлять 11 наукових і дослідницьких інструментів в перші кілька місяців року.

Довгоочікувана місія Jupiter Icy Moons Explorer на Юпітер, відома як JUICE, має стартувати з 5 по 25 квітня.

Місія Європейського космічного агентства, яка стартує з європейського космодрому у Французькій Гвіані, протягом трьох років глибоко досліджуватиме Юпітер і три його крижані супутники - Ганімед, Каллісто та Європу.

"Вважається, що під крижаною кіркою всіх трьох супутників є океани, і вчені хочуть дослідити, чи є океан Ганімеда потенційно придатним для життя. Коли він досягне Юпітера в липні 2031 року, космічний корабель і його комплект з 10 інструментів здійснять 35 обльотів газового гіганта та його супутників. Деякі з цілей місії включають дослідження того, чи існувало життя в системі Юпітера, як газовий гігант сформував свої супутники та як утворився сам Юпітер", - пояснюють у відомстві.



Також представник NASA Білла Нельсона анонсував перший випробувальний політ Boeing на МКС з екіпажем у квітні: "Після багатьох років затримок і зупинок у розробці космічний корабель під назвою Starliner завершив тестову місію на МКС без екіпажу в травні минулого року, яка була визнана успішною".

Крім того, зразки каменів і ґрунту з навколоземного астероїда Бенну прямують на космічному кораблі NASA OSIRIS-REx до Землі.

29 грудня 2022 року НАСА звернулось до компанії SpaceX з проханням врятувати одного американського і двох російських астронавтів, які застрягли у пошкодженому російському кораблі "Союз" на Міжнародній космічній станції.

У США запланували вивести на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник, який розробили науковці "Київської політехніки".

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