Китай запустив на орбіту три нові супутники
Китай у п'ятницю, 13 січня, запустив у космос ще три супутники за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March 2D)
Про це повідомляє видання Сіньхуа.
Зокрема зазначається, що ракета-носій стартувала о 15:00 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю та вивела супутники "Яогань-36" (Yaogan-36), "Шиян-22А" (Shiyan-22A) і "Шиян-22Б" (Shiyan-22B) на заплановану орбіту.
Три супутники переважно використовуватимуться для перевірки на орбіті нових технологій, таких як моніторинг космічного середовища.
Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 461-м.
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