Китай запустив на орбіту три нові супутники

Про це повідомляє видання Сіньхуа.

Зокрема зазначається, що ракета-носій стартувала о 15:00 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю та вивела супутники "Яогань-36" (Yaogan-36), "Шиян-22А" (Shiyan-22A) і "Шиян-22Б" (Shiyan-22B) на заплановану орбіту.

Три супутники переважно використовуватимуться для перевірки на орбіті нових технологій, таких як моніторинг космічного середовища.

Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 461-м.

3 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник, який розробили науковці "Київської політехніки".

У 2023 році NASA планує нові космічні місії, зокрема на Місяць та Юпітер, також кілька нових комерційних ракет можуть дебютувати.

9 січня Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті.

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