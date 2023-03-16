Китай вивів на орбіту експериментальний супутник Shiyan-19
Китай вивів на орбіту експериментальний супутник дистанційного зондування Землі Shiyan-19. Це 16-й успішний запуск ракети-носія Long March-11 поспіль
Про це інформує Xinhua.
Ракета Long March-11 відправила експериментальний супутник Shiyan-19 у космос, ознаменувавши це 16-м успішним запуском ракети з 2015 року.
Чотириступенева ракета-носій має довжину близько 21 метра і вагу 57,7 тонни, а її максимальний діаметр досягає двох метрів.
Супутник Shiyan-19 розроблений Шанхайською академією космічних технологій і призначений для зондування стану земельних угідь, міського планування та запобігання природних катастроф.
Long March-11 розроблена для запуску малих космічних кораблів на сонячну синхронну орбіту та низьку навколоземну орбіту з вантажністю до 500 кг.
- 9 січня Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті. Вже 13 січня країна запустила у космос ще три супутники за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March 2D).
- 13 березня Китай успішно запустив новий супутник дистанційного зондування Землі з космодрому Цзюцюань.
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