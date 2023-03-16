Китай вивів на орбіту експериментальний супутник Shiyan-19

Про це інформує Xinhua.

Ракета Long March-11 відправила експериментальний супутник Shiyan-19 у космос, ознаменувавши це 16-м успішним запуском ракети з 2015 року.

Чотириступенева ракета-носій має довжину близько 21 метра і вагу 57,7 тонни, а її максимальний діаметр досягає двох метрів.

Супутник Shiyan-19 розроблений Шанхайською академією космічних технологій і призначений для зондування стану земельних угідь, міського планування та запобігання природних катастроф.

Long March-11 розроблена для запуску малих космічних кораблів на сонячну синхронну орбіту та низьку навколоземну орбіту з вантажністю до 500 кг.