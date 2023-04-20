Китай намагався придбати космічні технології Нідерландів через підставні фірми, - Reuters
Китай намагався придбати обладнання та технології у космічному секторі Нідерландів в обхід обмежень
Про це повідомляє Reuters.
Агентство військової розвідки Нідерландів (MIVD) повідомило, що в 2022 році Китай кілька разів намагався придбати військові технології, що виходять за межі експортних обмежень. При цьому співробітники агентства виявили низку підставних компаній, які використовувалися для цього.
Китай давно наполягає на тому, що його космічна програма переслідує мирні цілі та виступає проти будь-якої форми гонки озброєнь у космосі. Але водночас Пекін заявляє, що його космічна програма має допомогти захистити національну безпеку Китаю.
- Російським і китайським науковцям заборонили брати участь у дослідженнях передових космічних технологій, які проводить Інститут космічних наук Японського космічного інституту.
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