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У Японії російським і китайським науковцям заборонили брати участь у дослідженнях космічних технологій

25 березня, 2023 субота
11:10
Світ на фото: супутник ALOS-3

Російським і китайським науковцям заборонили брати участь у дослідженнях передових космічних технологій, які проводить Інститут космічних наук Японського космічного інституту

Про це інформує Kyodo News.

Так Інститут космічних наук та астронавтики встановив нові стандарти прийому іноземних дослідників і студентів. Вони набули чинності минулого року.

Нові стандарти передбачають посилення захисту конфіденційності технологічної інформації, яку можуть використати у військових цілях. Зокрема, вони є частиною зусиль із запобігання доступу іноземних агентств, які розробляють зброю масово знищення, до технологій, які використовують у ракетах і супутниках.

Також зазначають, що крім російських і китайських науковців, брати участь у дослідженнях заборонено фахівцям з Північної Кореї, Ірану, Іраку та Білорусі. Водночас для дослідників і студентів з Китаю, Індії та Асоціації держав Південно-Східної Азії діють винятки: якщо вони мають видатні наукові досягнення у дослідження космічних технологій, їх можуть допустити до науково-дослідницької роботи в будь-якому з напрямків, окрім інженерного.

Крім того, нові стандарти передбачають ще дві групи науковців. До першої входять США, Велика Британія, Франція та Німеччина - вони мають право брати участь у всіх галузях досліджень. До другої групи входять Південна Корея, Туреччина та Південна Африка - вони мають право брати участь у науково-дослідницькій роботі за умови наявності дозволу керівника інституту, проте їх не допускають до інженерної галузі.

Усіх тих, кого допустили до досліджень до впровадження нових стандартів, зміни не стосуються.

Інститут космічних наук також розглядатиме, чи приймати до себе японських громадян, чи іноземців, які довго проживали в Японії. Також буде розглядатися питання щодо отримання ними стипендії чи інших фінансових переваг від закордонних урядів.

  • 28 лютого уряд Японії заморозив активи низки фізичних осіб і компаній з Росії, а також з територій тимчасово окупованих областей України.
Росія
Китай
космос
Японія
Технології
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