Японія запровадила нові санкції проти РФ

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Японії.

Так було заморожено активи 73 юридичних і 39 фізичних осіб. Також під обмеження потрапили дев'ять людей з тимчасово окупованих територій Криму, Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Обмеження наклали, зокрема, на голову концерну "Калашников" Алана Лушнікова та на заступника міністра оборони Росії Віктора Горьомикіна. Також у санкційний список увійшли співробітники генштабу збройних сил РФ та обчислювального центру при генштабі.

Санкції також стосуються начальника управління президента із забезпечення діяльності держради Олександра Харичева та його заступника Бориса Рапопорта. У список потрапив і Турпал-Алі Ібрагімов, якого вважають родичем голови Чечні Рамзана Кадирова.

Крім того, обмеження запровадили проти холдингової компанії "Ак Барс", Федерального центру подвійних технологій "Союз" та холдингу "Роселектроніка". Також санкції наклали на низку інститутів і дослідницьких центрів, що пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Мовиться, зокрема, про Фізичний інститут імені П.М. Лебедєва.