Лідер серед країн ЄС: Бельгія заморозила російських активів на €58 млрд
Загальний обсяг активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених у Бельгії за становить €58 млрд,а заблокованих фінансових операцій РФ – €191 млрд
Про це йдеться в заяві міністра фінансів Бельгії Вінсента Вана Петегема з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
З неї випливає, що бельгійський Мінфін заморозив 58 мільярдів євро російських активів, що є найбільшою сумою серед усіх країн-членів ЄС. Крім того, було заблоковано 191 мільярд євро російських фінансових операцій.
"Загалом ці заходи стосуються 1789 російських компаній та громадян, внесених до санкційного списку", – уточнюється в повідомленні.
Крім того, у зв’язку із санкціями Бельгія посилила митні перевірки щодо Росії та Білорусі: загалом було перевірено 91020 декларацій щодо цих держав, а також фізично проінспектовано 7925 контейнерів.
- Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, що Міноборони Бельгії організувало для українських військових навчання застосуванню підводних безпілотників, які незабаром надійдуть ЗСУ.
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