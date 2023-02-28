Лідер серед країн ЄС: Бельгія заморозила російських активів на €58 млрд

Про це йдеться в заяві міністра фінансів Бельгії Вінсента Вана Петегема з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

З неї випливає, що бельгійський Мінфін заморозив 58 мільярдів євро російських активів, що є найбільшою сумою серед усіх країн-членів ЄС. Крім того, було заблоковано 191 мільярд євро російських фінансових операцій.

"Загалом ці заходи стосуються 1789 російських компаній та громадян, внесених до санкційного списку", – уточнюється в повідомленні.

Крім того, у зв’язку із санкціями Бельгія посилила митні перевірки щодо Росії та Білорусі: загалом було перевірено 91020 декларацій щодо цих держав, а також фізично проінспектовано 7925 контейнерів.