Бельгія навчає українських військових керувати підводними безпілотниками
Міністерство оборони Королівства Бельгії організувало для українських військових навчання застосуванню підводних безпілотників, які незабаром надійдуть ЗСУ
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
Згідно з повідомленням, у першій декаді лютого группа українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань у межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).
"Завдяки міністерству оборони Королівства Бельгії українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить в Україну. Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік, - зазначила міністерка оборони Бельгії Людівіне Дедондер.
- Наприкінці листопада 2022 року стало відомо, що Бельгія передасть Україні дистанційно керовані підводні апарати R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.
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