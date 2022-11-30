Бельгія відправить в Україну підводні апарати R7

Про це повідомляє Navy Recognition з посиланням на заяву міністерки оборони Бельгії Людівін Дедондер.

"До кінця травня 2023 року в Україну доставлять 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium", - розповіла вона.

Зазначається, що дистанційно керований апарат R7 призначений для океанографів, гідрографів та для роботи з підводними спорудами. Апарат здатний працювати на глибині до 300 метрів у різних місіях, включаючи огляд, спостереження, технічне обслуговування та відновлення підводних об’єктів.

10 листопада Бельгія передала Україні грантовий внесок у розмірі 4,96 млн євро на спеціальний рахунок, який адмініструє Міжнародний валютний фонд

26 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії Александром Де Кроо, який прибув з візитом до Києва. Того ж дня Бельгія затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb