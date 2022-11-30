Бельгія відправить в Україну підводні апарати R7
Бельгія передасть Україні дистанційно керовані підводні апарати R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium
Про це повідомляє Navy Recognition з посиланням на заяву міністерки оборони Бельгії Людівін Дедондер.
"До кінця травня 2023 року в Україну доставлять 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium", - розповіла вона.
Зазначається, що дистанційно керований апарат R7 призначений для океанографів, гідрографів та для роботи з підводними спорудами. Апарат здатний працювати на глибині до 300 метрів у різних місіях, включаючи огляд, спостереження, технічне обслуговування та відновлення підводних об’єктів.
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