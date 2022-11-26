Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії
26 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії Александром Де Кроо, який прибув з візитом до Києва
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Вітаю в Україні премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо. Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн", - написав Зеленський.
- 26 листопада до України також прибули прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та очільниця уряду Литви Інгріда Шимоніте.
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