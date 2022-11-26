Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Вітаю в Україні премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо. Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн", - написав Зеленський.

26 листопада до України також прибули прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та очільниця уряду Литви Інгріда Шимоніте.

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