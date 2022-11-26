Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва та вшанував пам'ять жертв Голодоморів
26 листопада до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та розпочав візит з вшанування пам'яті жертв Голодоморів
Про це повідомляє канцелярія прем'єра Польщі у twitter.
У суботу вранці Моравецький поклав символічний букет перед пам’ятником жертвам Голодомору в столиці на Михайлівські площі.
"Великий голод спалахнув в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - написали у канцелярії Моравецького.
Також очільник уряду Польщі відвідав виставку знищеної російської техніки на Софійській площі.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що провів зустріч з Матеушем Моравецьким та головою уряду Литви Інгрідою Шимоніте, яка також перебуває у Києві.
"Україну, Литву та Польщу єднають спільні цінності й бачення щодо протидії російській агресії та наближення нашої перемоги. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій", - написав Шмигаль.
Він перерахував три пункти спільної заяви:
Прем'єри України, Литви та Польщі підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі. Наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України. Підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій щодо заявки на членство.
- В Україні 26 листопада вшановують пам'ять жертв трьох Голодоморів.
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