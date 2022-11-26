Про це повідомляє канцелярія прем'єра Польщі у twitter.

У суботу вранці Моравецький поклав символічний букет перед пам’ятником жертвам Голодомору в столиці на Михайлівські площі.

"Великий голод спалахнув в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - написали у канцелярії Моравецького.

Також очільник уряду Польщі відвідав виставку знищеної російської техніки на Софійській площі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що провів зустріч з Матеушем Моравецьким та головою уряду Литви Інгрідою Шимоніте, яка також перебуває у Києві.

"Україну, Литву та Польщу єднають спільні цінності й бачення щодо протидії російській агресії та наближення нашої перемоги. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій", - написав Шмигаль.

Він перерахував три пункти спільної заяви:

Прем'єри України, Литви та Польщі підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі. Наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України. Підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій щодо заявки на членство.

???????? Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.



Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022

В Україні 26 листопада вшановують пам'ять жертв трьох Голодоморів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb