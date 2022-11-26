Українці вшановують пам'ять жертв Голодоморів
В Україні 26 листопада вшановують пам'ять жертв трьох Голодоморів
Сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів, які українці пережили в ХХ сторіччі: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабніший голод припав на 1932-1933 роки, його ще називають геноцидом українського народу.
Згадують жертв Голодоморів щороку у четверту суботу листопада відповідно до указів президента 1998 та 2007 років.
Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор, що діяв протягом 22 місяців в Україні – свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконували починаючи з 1928 року.
Ця карально-репресивна "акція" спрямовувалась на впокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств – соціально-економічних підвалин української нації.
"Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Нас не зламати. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть", – написав президент України Володимир Зеленський.
- У 2016 році Голодомор геноцидом визнавали 72% українців. А у 2022 - визнають геноцидом 93% українців.
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