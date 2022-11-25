Дослідження: 93% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"93% зазначили, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. Лише 3% – заперечують це, вагалися з відповіддю – 4%", - сказано в повідомленні.

Соціологи зазначили, що щороку кількість тих, хто визнає Голодомор геноцидом, зросає. При цьому погоджуються з цим твердженням жителі всіх регіонів України.

"Також не зафіксовано значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні", - йдеться у повідомленні.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 20-21 листопада 2022 року серед 1000 респондентів по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

У 2016 році Голодомор геноцидом визнавали 72% українців.