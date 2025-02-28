Це обернулося для нас дипломатичним вибухом, але є й позитивна річ: дипломат Хара про зустріч Зеленського з Трампом

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Україна заважає Трампу укласти оборудку з Путіним, щоб відтягнути Росію від Китаю, також мати доступ до російських ресурсів і передусім до ресурсів Арктики. І звичайно, з точки зору стратегії, це наче виглядає розумно. Я це називаю "Ніксонівський розворот", оскільки в 70-х роках Ніксон (37-й президент США – ред.) відтягнув Китай від Радянського Союзу. Зараз у цієї адміністрації США є ілюзія, що можливо відтягнути Росію від Китаю, таким чином взяти багато ресурсів і спрямувати їх на стримування Китаю. Це хибна думка, але поки вони не перевірять на практиці, що воно не працює, ця адміністрація точно не зупиниться", - прокоментував Олександр Хара.

За його словами, щодо війни РФ проти України, то у Трампа є ЦРУ, державний департамент, від яких він міг дізнатися про ситуацію на полі бою, скільки допомоги надано, чи дійсно розширення НАТО стало причиною вторгнення РФ на територію України. Знаємо реакцію Зеленського, який сказав, що президент Трамп перебуває в дезінформаційному оточенні.

"Трамп є незвичайним політиком, його відчуття та емоції відіграють важливу роль. На жаль, вийшло так, що це обернулося для нас таким дипломатичним вибухом. І, звичайно, маємо очікувати певні негативні наслідки, які погіршать нашу ситуацію. Але, мені здається, є і позитивна річ. Європейці й так розуміють, що США забираються з Європи, і бачать по словах і діях американської адміністрації, що США не налаштовані бути на боці України. Трамп сказав, що він не хоче посилювати Україну, а хоче миру. А це не те саме, щоб досягнути справедливого, сталого і тривалого миру. До речі, у формулюванні в американській резолюції Генеральної асамблеї ООН та Раді безпеки йдеться просто про мир, не про всебічний та справедливий мир, адже в кожному цьому слові зашифровані певні речі", - пояснив дипломат.

На його думку, ми отримали зараз вияв того, що у справжніх планах ця адміністрація США не збирається узгоджувати позицію з Україною для того, щоб по-максимуму захистити українські та європейські інтереси, і по факту американські.

"Зараз буде збільшуватися тиск на Україну, в тому числі й публічний, щоб ми пішли на будь-які умови, які будуть висувати американці, звичайно, з формулювань росіян. Ще зазначу висловлювання спецпредставника по Близькому Сходу Стіва Віткоффа, який сказав, що в основу домовленостей між Росією та Україною можуть лягти так звані Стамбульські домовленості. Уявіть собі рівень інфільтрації російської пропаганди та російських наративів, якщо ті люди, які фактично беруть участь в перемовинах, так кажуть. Про Віткоффа знаємо, що в нього є бізнес-зв'язки з людьми, які були на зустрічі в Ер-Ріяді, які купували у Трампа нерухомість, здається, на $95 млн. Тому, на мій погляд, ця історія ділиться на дві частини. Перша - це вигода і вдячність за те, що росіяни робили, допомагаючи бізнесу Трампа: $2,5 млрд - позики Deutsche Bank, де є активна участь росіян в дуже скрутні часи для Трампа. І друга частина - вони мають нову геополітичну стратегію, де роль України і Європи не проглядається", - резюмував Хара.