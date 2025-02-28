Держдеп США припинив підтримку з відновлення енергомережі України, - NBC
Державний департамент США припинив дію ініціативи, що інвестувала мільйони доларів у відновлення енергомережі України після російських атак
Про це повідомляє NBC News із посиланням на співрозмовників з USAID.
"Це значно підриває здатність цієї адміністрації (американської, - ред.) вести переговори про припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну або наші минулі інвестиції", - сказало джерело NBC.
За його словами, USAID зіграла центральну роль в економічній допомозі Києву, зокрема, для уникнення макроекономічної кризи.
Водночас зазначено, що агентство також зменшує присутність в Україні на додаток до зупинки підтримки електромережі.
- У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Еспресо слідкує за подіями в режимі реального часу.
- Зокрема, під час пресконференції у Вашингтоні виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Водночас європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі.
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