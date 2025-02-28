Держдеп США припинив підтримку з відновлення енергомережі України, - NBC

Про це повідомляє NBC News із посиланням на співрозмовників з USAID.

"Це значно підриває здатність цієї адміністрації (американської, - ред.) вести переговори про припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну або наші минулі інвестиції", - сказало джерело NBC.

За його словами, USAID зіграла центральну роль в економічній допомозі Києву, зокрема, для уникнення макроекономічної кризи.

Водночас зазначено, що агентство також зменшує присутність в Україні на додаток до зупинки підтримки електромережі.