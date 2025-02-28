"Мені соромно за поведінку Трампа та Венса": професор Айзенберг про зустріч з Зеленським

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Як громадянину США мені незручно коментувати поведінку президента України Володимира Зеленського. Щодо того ж, як поводились Трамп й Венс, то мені дуже соромно. Не можна виносити й обговорювати публічно різні речі, потрібно обговорювати це віч-на-віч. По-друге, дуже правильно написав президент Макрон, що тут є дуже чітка річ - Росія є агресором, а Україна жертва. Трамп і Венс пішли проти цієї позиції і зробили це не сьогодні. Просто сьогодні це було роздмухано", - пояснив Айзенберг.



Професор вважає, що Трамп і Венс повністю відійшли від засадничої позиції США - підтримки свободи у світі.

"Ще кілька днів тому я висловлював таку думку, що президенту слід би було робити те, що робив Макрон на зустрічі з Трампом, а потім премʼєр-міністр Стармер. Тобто, поводитись так, щоби були симпатії до позицій України. Макрон і Стармер дуже ввічливо показували, що Трамп просто бреше стосовно розмірів допомоги й того, що Європа надає допомогу Україні у вигляді позики. Вони робили це в такій формі, що це не викликало скандалу. У тому, що сьогодні відбулось, перш за все винна американська сторона. Це провина Трампа і Венса. Вони відійшли від засадничої позиції США - підтримки свободи у світі. Відійшли від того, що фактично створили США - вільний й демократичний світ", - додав він.