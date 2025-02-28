"Мені соромно за поведінку Трампа та Венса": професор Айзенберг про зустріч з Зеленським
Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг вважає, що у конфлікті з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті винна американська сторона
Про це він заявив в етері Еспресо.
"Як громадянину США мені незручно коментувати поведінку президента України Володимира Зеленського. Щодо того ж, як поводились Трамп й Венс, то мені дуже соромно. Не можна виносити й обговорювати публічно різні речі, потрібно обговорювати це віч-на-віч. По-друге, дуже правильно написав президент Макрон, що тут є дуже чітка річ - Росія є агресором, а Україна жертва. Трамп і Венс пішли проти цієї позиції і зробили це не сьогодні. Просто сьогодні це було роздмухано", - пояснив Айзенберг.
Професор вважає, що Трамп і Венс повністю відійшли від засадничої позиції США - підтримки свободи у світі.
"Ще кілька днів тому я висловлював таку думку, що президенту слід би було робити те, що робив Макрон на зустрічі з Трампом, а потім премʼєр-міністр Стармер. Тобто, поводитись так, щоби були симпатії до позицій України. Макрон і Стармер дуже ввічливо показували, що Трамп просто бреше стосовно розмірів допомоги й того, що Європа надає допомогу Україні у вигляді позики. Вони робили це в такій формі, що це не викликало скандалу. У тому, що сьогодні відбулось, перш за все винна американська сторона. Це провина Трампа і Венса. Вони відійшли від засадничої позиції США - підтримки свободи у світі. Відійшли від того, що фактично створили США - вільний й демократичний світ", - додав він.
- У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Еспресо слідкує за подіями в режимі реального часу.
- Зокрема. під час пресконференції у Вашингтоні виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
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