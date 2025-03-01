Прем'єрка Італії закликала провести саміт за участі США та країн ЄС
Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що запропонує США та країнам ЄС негайно скликати спільний саміт для обговорення плану боротьби з "великими викликами сьогодення"
Про це інформує Rai News.
"Нам потрібен негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами й союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір боротися з великими викликами сьогодення, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і з тими, з якими ми будемо покликані зіткнутися в майбутньому", - сказала вона.
Мелоні додала, що таку пропозицію Італія планує зробити своїм партнерам "у найближчі години".
"Будь-який конфлікт на Заході робить нас усіх слабшими і сприяє тим, хто хоче бачити занепад нашої цивілізації. Не її сили чи впливу, а принципів, які її заснували, насамперед свободи. Поділ не принесе користі нікому", - наголосила вона.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
- Зеленський згодом дав інтерв'ю американському телеканалу, під час якого, зокрема, прокоментував ситуацію з Трампом.
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