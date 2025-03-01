Прем'єрка Італії закликала провести саміт за участі США та країн ЄС

Про це інформує Rai News.

"Нам потрібен негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами й союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір боротися з великими викликами сьогодення, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і з тими, з якими ми будемо покликані зіткнутися в майбутньому", - сказала вона.

Мелоні додала, що таку пропозицію Італія планує зробити своїм партнерам "у найближчі години".

"Будь-який конфлікт на Заході робить нас усіх слабшими і сприяє тим, хто хоче бачити занепад нашої цивілізації. Не її сили чи впливу, а принципів, які її заснували, насамперед свободи. Поділ не принесе користі нікому", - наголосила вона.