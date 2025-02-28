Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією До змісту слів Зеленського немає жодних питань, є питання до подачі, - журналіст Мокрик про сварку з Трампом
Ексклюзив

До змісту слів Зеленського немає жодних питань, є питання до подачі, - журналіст Мокрик про сварку з Трампом

Віталій Бесараб
28 лютого, 2025 п'ятниця
22:41
Війна з Росією Зустріч Зеленського і Трампа

Журналіст Данило Мокрик вважає, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом говорив цілком правильні меседжі, втім, щоб його слова почули потрібно було змінити форму подачі

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"За змістом я погоджуюсь за змістом з усіма меседжами, які президент Володимир Зеленський намагався донести на зустрічі з Трампом. До цього взагалі питань немає. В мене до форми подачі є певні зауваження. Річ у тому, що в дипломатії й людській комунікації загалом форма має значення. Зокрема, для того, як ти ці меседжі успішно донесеш. Тому зараз обʼєктивно нам доводиться шукати опору в Європі й сподіватись на більшу підтримку від наших європейських союзників", - пояснив Мокрик.

Журналіст переконаний, що поведінка Дональда Трампа позитивно вплине на Європу. Зокрема, Європа нарешті почне більш серйозніше ставитись до питання власної безпеки.

"Я гадаю, що поведінка Дональда Трампа має в певному сенсі позитивні наслідки для Європи. Нарешті європейські країни дійсно прокинуться. Гарантії безпеки Європі від США мали сенс тоді, коли вони виникли. Зокрема, після Другої світової війни і коли загалом геополітична ситуації у світі була іншою. Європа вже давно доросла до того, щоб гарантувати собі безпеку самостійно", - додав він.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Читайте також:
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Автор Ірена Моляр
27 лютого, 2025 четвер
"Це масштаб килимового бомбардування": Defense Express про плани РФ збільшити виробництво КАБів
Андрій Гнатов
Автор Дар'я Куркіна
27 лютого, 2025 четвер
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу ЗСУ
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Автор Юлія Лаврук
27 лютого, 2025 четвер
Понад 1,5 млн військовозобов'язаних повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня
Київ
-0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.03
    Продаж 43.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
28 лютого
23:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ ввечері 28 лютого запустила БПЛА по Україні: в Одесі є загибла людина, Харків під ударами окупанта
23:06
Орбан про суперечку в Білому домі: "Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир"
22:58
Ліндсі Грем
Зеленському треба подати у відставку або змінитись, щоб вести з нами справи, - сенатор Грем
22:52
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулось 83 бої: на Покровському напрямку РФ здійснила 26 атак
22:38
Оновлено
Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі
22:36
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Це обернулося для нас дипломатичним вибухом, але є й позитивна річ: дипломат Хара про зустріч Зеленського з Трампом
22:05
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Мені соромно за поведінку Трампа та Венса": професор Айзенберг про зустріч з Зеленським
22:05
Прапор США
Держдеп США припинив підтримку з відновлення енергомережі України, - NBC
21:53
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Візит Зеленського до США. Головне
21:31
Зеленський і Трамп
Зеленський покинув Білий дім після суперечки з Трампом. Він подякував президенту США за візит
21:26
Зеленський приїде до Лондона для подальших переговорів, - ЗМІ
21:25
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
У 2014 році ця війна і почалася через корисні копалини, - генерал Кривонос
21:09
Україна - США, конгрес
Підписання угоди про рідкісні метали скасовано
20:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Україні планують виробляти ракети до ЗРК Nasams, окупанти перетнули кордон на Сумщині. Колонка Сергія Згурця
20:18
Анонс
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Ворскла" забрала очки в "Динамо": результати й розклад 19-го туру УПЛ
20:07
OPINION
Угода про копалини традиційна для американської політики
20:05
"Тінь від води": у Києві презентували мистецький проєкт, присвячений Криму
19:59
Дональд Трамп
"Ми на межі Третьої світової – ви не можете з цим гратися": у Зеленського, Трампа і Венса виникла суперечка
19:37
Дональд Трамп
"Я посередині, за обидві сторони": Трамп заявив, що він хоче закінчити війну в Україні
19:35
Зустріч Зеленського і Трампа
Україна і Росія мають зустрітись і сісти за стіл перемовин, - Зеленський
19:03
Огляд
Фанфари
І знову "Субстанція" і "Конклав": що подивитися на вихідних
18:54
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з американськими сенаторами
18:39
вибухівка
СБУ і поліція запобігли теракту у центрі Житомира: затримано 16-річного агента РФ
18:26
У Данії відстежують можливий іноземний вплив на вибори у Гренландії
18:24
Уряд виділив понад 1 млрд грн для сімей загиблих розвідників
18:14
світло
В Україні 1 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу
18:05
Ексклюзив
Зеленський Трамп
Україна може опинитися на правильному боці історії: дипломат Веселовський про зустріч Трампа і Зеленського
18:00
OPINION
США услід за Європою мають припинити умиротворення Кремля
17:57
Оновлено
світло
У Києві та низці областей 28 лютого запровадили екстрені відключення світла
17:54
Дональд Трамп
Трамп підпише указ, який запровадить державну мову у США, - WSJ
17:49
Огляд
авіакомплекс Poseidon
Не бачать ворожі радари і не зупиняють російські РЕБи: що таке авіакомплекс Poseidon і як він допомагає Силам оборони України
17:32
мобілізація в Україні
Право на відстрочку від мобілізації отримали цивільні, які пройшли полон
17:21
війна з РФ, ЗСУ
Повітряні сили завдали удару по позиціях російської ФСБ у Брянській області
17:18
Ексклюзив
У Defense Express проаналізували, чи зможе Європа забезпечити потреби України для ведення війни
17:09
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон закликав Європу "знайти смак до ризику й сили" на тлі політики США
16:59
Мішель Трахтенберг
Родина Мішель Трахтенберг відмовилася від розтину, причина смерті акторки залишається невідомою
16:38
На фото: Юрій Винничук
"Нема в мене ностальгії, смутку за тією зас*аною епохою", - Винничук прокоментував колонку про "розпусну епоху"
16:28
Іліє Болоян
Румунія могла б стати хабом для відправки миротворчих військ в Україну, - тимчасовий президент Болоян
16:26
Владислав Власюк
Зняття санкцій проти РФ у світі може стати предметом обговорення, - радник Зеленського Власюк
16:14
На фото: Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч після консультації з юристами боротиметься з росіянами, які вкрали її пісню "За лісами, горами" 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV