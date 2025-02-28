До змісту слів Зеленського немає жодних питань, є питання до подачі, - журналіст Мокрик про сварку з Трампом

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"За змістом я погоджуюсь за змістом з усіма меседжами, які президент Володимир Зеленський намагався донести на зустрічі з Трампом. До цього взагалі питань немає. В мене до форми подачі є певні зауваження. Річ у тому, що в дипломатії й людській комунікації загалом форма має значення. Зокрема, для того, як ти ці меседжі успішно донесеш. Тому зараз обʼєктивно нам доводиться шукати опору в Європі й сподіватись на більшу підтримку від наших європейських союзників", - пояснив Мокрик.

Журналіст переконаний, що поведінка Дональда Трампа позитивно вплине на Європу. Зокрема, Європа нарешті почне більш серйозніше ставитись до питання власної безпеки.

"Я гадаю, що поведінка Дональда Трампа має в певному сенсі позитивні наслідки для Європи. Нарешті європейські країни дійсно прокинуться. Гарантії безпеки Європі від США мали сенс тоді, коли вони виникли. Зокрема, після Другої світової війни і коли загалом геополітична ситуації у світі була іншою. Європа вже давно доросла до того, щоб гарантувати собі безпеку самостійно", - додав він.