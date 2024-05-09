Газпром стогне під міжнародними санкціями
Так хто там казав, що міжнародні санкції не працюють? Газпром розпочинає розпродаж свого майна!
Через рекордні за всю історію свого існування збитки Газпром розпочинає розпродаж майна й оголосив про пошук покупців на великі об'єкти нерухомості в Москві та Підмосков'ї.
Серед цього майна — офісні будівлі на вулиці Строітелів, грандіозний санаторно-курортний комплекс Imperial Park Hotel & SPA у селищі Первомайське, село Рогозіне, нежитлові приміщення першого поверху в будинку на вулиці Новочерьомушкінскій, а також автостоянка на 96 місць поблизу головного офісу компанії в Москві.
Торік Газпром мав 629 млрд рублів чистого збитку. Газовий монстр, що оперував найбільшими запасами газу на планеті, став збитковим, а борг Газпрому досяг рекордних 6,65 трлн рублів.
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Вимкнувши газ для більшості європейських країн у невдалій спробі досягти поступок по Україні, Кремль позбавив Газпром головного ринку збуту, зв'язки з яким вибудовувалися майже півстоліття. Постачання до Європи впали до 28 млрд кубометрів — рівня другої половини 1970-х років. А видобуток Газпрому становив лише 404 млрд кубометрів газу і виявився мінімальним за всі 34 роки існування компанії.
Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань
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