Через рекордні за всю історію свого існування збитки Газпром розпочинає розпродаж майна й оголосив про пошук покупців на великі об'єкти нерухомості в Москві та Підмосков'ї.

Серед цього майна — офісні будівлі на вулиці Строітелів, грандіозний санаторно-курортний комплекс Imperial Park Hotel & SPA у селищі Первомайське, село Рогозіне, нежитлові приміщення першого поверху в будинку на вулиці Новочерьомушкінскій, а також автостоянка на 96 місць поблизу головного офісу компанії в Москві.

Торік Газпром мав 629 млрд рублів чистого збитку. Газовий монстр, що оперував найбільшими запасами газу на планеті, став збитковим, а борг Газпрому досяг рекордних 6,65 трлн рублів.

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Вимкнувши газ для більшості європейських країн у невдалій спробі досягти поступок по Україні, Кремль позбавив Газпром головного ринку збуту, зв'язки з яким вибудовувалися майже півстоліття. Постачання до Європи впали до 28 млрд кубометрів — рівня другої половини 1970-х років. А видобуток Газпрому становив лише 404 млрд кубометрів газу і виявився мінімальним за всі 34 роки існування компанії.

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Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

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