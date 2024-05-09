Нардепка Фріз розповіла, чи виправдає очікування законопроєкт про мобілізацію засуджених

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Після ухвалення закону про мобілізацію засуджених його мають підписати й розробити нормативну базу. Наразі командири військових частин можуть спрямовувати до суду подання щодо особи, яка є засудженою за переліком статей, які визначаються в законі. Після ухвалення рішення суду ця людина може отримати умовно-дострокове звільнення з місць відбування покарання, яке замінюється на підписання контракту й готовність захищати державу під час дії воєнного стану. Тобто це алгоритм, за яким має працювати закон надалі", - пояснила Фріз

За словами членкині Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, є перелік статей за злочини, які мають бути виключеними з дозволу на заміну відбування покарання умовно-достроковим звільненням і захистом країни, і не мають підпадати під можливість укласти контракти.

"Окрім того, пам'ятаємо позицію генерала Залужного, який був категоричний в цьому питанні. Він вважав, що армія під час воєнних дій - це не місце для перевиховання. Водночас законопроєкт вчора було ухвалено. Будемо дивитися, які наслідки він буде мати й чи дійсно він виправдає ті очікування, які закладали в нього ініціатори. Зазначу, що цифри, які лунали від представника фракції "Слуга Народу", що це може бути 10-20 тис. є нереалістичними. Це буде максимум кілька тисяч. Адже, чи була необхідність заради 1-2 тис. людей змінювати законодавство, покаже час", - наголосила Фріз.