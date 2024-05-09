Нардепка Фріз розповіла, чи виправдає очікування законопроєкт про мобілізацію засуджених
Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз зазначила, що є перелік статей, які не мають підпадати під можливість мобілізації засуджених
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Після ухвалення закону про мобілізацію засуджених його мають підписати й розробити нормативну базу. Наразі командири військових частин можуть спрямовувати до суду подання щодо особи, яка є засудженою за переліком статей, які визначаються в законі. Після ухвалення рішення суду ця людина може отримати умовно-дострокове звільнення з місць відбування покарання, яке замінюється на підписання контракту й готовність захищати державу під час дії воєнного стану. Тобто це алгоритм, за яким має працювати закон надалі", - пояснила Фріз
За словами членкині Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, є перелік статей за злочини, які мають бути виключеними з дозволу на заміну відбування покарання умовно-достроковим звільненням і захистом країни, і не мають підпадати під можливість укласти контракти.
"Окрім того, пам'ятаємо позицію генерала Залужного, який був категоричний в цьому питанні. Він вважав, що армія під час воєнних дій - це не місце для перевиховання. Водночас законопроєкт вчора було ухвалено. Будемо дивитися, які наслідки він буде мати й чи дійсно він виправдає ті очікування, які закладали в нього ініціатори. Зазначу, що цифри, які лунали від представника фракції "Слуга Народу", що це може бути 10-20 тис. є нереалістичними. Це буде максимум кілька тисяч. Адже, чи була необхідність заради 1-2 тис. людей змінювати законодавство, покаже час", - наголосила Фріз.
- У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.
- 1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.
- Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації.
- 10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.
- Верховна Рада України 8 травня ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Документ підтримали 279 нардепів.
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