Росія атакувала супутникове мовлення Еспресо
Сьогодні, 9 травня відбулася чергова атака російських агресорів на супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де здійснюють мовлення українські телеканали, зокрема і телеканал Еспресо
Про це повідомляє Еспресо.
Силами завад росіяни намагаються підмінити сигнал телеканалу трансляцією параду "побєдобєсія". Наразі трансляція тимчасово призупинена до усунення проблеми.
Закликаємо українців дотримуватися інформаційної гігієни, аби не допомагати ворогу ширити дезінформацію. Всі ці дії РФ коїть задля дестабілізації ситуації в Україні.
Звертаємося до провайдерів, за можливості, забезпечити прийом сигналу телеканалу Еспресо через операторів роздачі мережами інтернету. Контактна особа: Наталія Миронова [email protected]
- Російські хакери у четвер, 9 травня, зламали супутниковий сигнал українських каналів групи StarLightMedia та "Інтер": натомість вони запустили трансляцію параду в Москві
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