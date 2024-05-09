Росія атакувала супутникове мовлення Еспресо

"Винити Путіна і рус.": у жінки, яка випала з оглядового колеса в Кропивницькому, знайшли передсмертну записку

"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня