Окупанти формують реєстр мешканців Маріуполя, яким заборонять проживати у місті, - Спротив
Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі складають список людей, які не зможуть повернутися до міста й підлягають депортації
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що ворог формує відповідний реєстр через повернення до Маріуполя 600 мешканців з різних причин. Зокрема, окупанти бояться, що серед них є "агентура" Сил оборони України.
"Маємо черговий злочин РФ, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано ЗС РФ, через політику Кремля", - йдеться в повідомленні.
Також Спротив додає, що до тимчасово окупованого міста звозять громадян РФ та вихідців з Центральної Азії, і як наслідок - відбувається зміна демографічного складу населення.
- 25 квітня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни заселяють робітників з РФ та країн Середньої Азії у відремонтовані ними квартири. Таким чином загарбники "платять" їм за працю.
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