Окупанти формують реєстр мешканців Маріуполя, яким заборонять проживати у місті, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що ворог формує відповідний реєстр через повернення до Маріуполя 600 мешканців з різних причин. Зокрема, окупанти бояться, що серед них є "агентура" Сил оборони України.

"Маємо черговий злочин РФ, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано ЗС РФ, через політику Кремля", - йдеться в повідомленні.

Також Спротив додає, що до тимчасово окупованого міста звозять громадян РФ та вихідців з Центральної Азії, і як наслідок - відбувається зміна демографічного складу населення.