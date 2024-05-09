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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти формують реєстр мешканців Маріуполя, яким заборонять проживати у місті, - Спротив

9 травня, 2024 четвер
15:30
Війна з Росією Маріуполь драмтеатр
Зміст

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі складають список людей, які не зможуть повернутися до міста й підлягають депортації

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що ворог формує відповідний реєстр через повернення до Маріуполя 600 мешканців з різних причин. Зокрема, окупанти бояться, що серед них є "агентура" Сил оборони України.

"Маємо черговий злочин РФ, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано ЗС РФ, через політику Кремля", - йдеться в повідомленні.

Також Спротив додає, що до тимчасово окупованого міста звозять громадян РФ та вихідців з Центральної Азії, і як наслідок - відбувається зміна демографічного складу населення.

  • 25 квітня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни заселяють робітників з РФ та країн Середньої Азії у відремонтовані ними квартири. Таким чином загарбники "платять" їм за працю.
Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
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