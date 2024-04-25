Окупанти "платять" іноземним робітникам заселенням у відремонтовані будинки маріупольців

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Вона зазначає, що про це заявив депутат Держдуми Росії Сергій Миронов. Він акцентував, що іноземних працівників за їхню роботу заселятимуть у відремонтовані квартири маріупольців.

Водночас Миронов повідомив, жителям тимчасово окупованого Маріуполя не подобається ситуація з мігрантами в місті, оскільки вони "влаштовують свої правила і порядки".

"Зазначимо, що за оцінками окупаційної влади Маріуполя, у місті працює майже 30 тисяч мігрантів. Але справжня цифра більша – адже робітники із собою привозять власні родини. Загарбники витісняють місцеве населення, натомість завозячи мігрантів та будуючи будинки під іпотеку для росіян. А ось маріупольці залишаються без нічого", - підкреслює міська рада.