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Окупанти "платять" іноземним робітникам заселенням у відремонтовані будинки маріупольців

25 квітня, 2024 четвер
18:16
Війна з Росією Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни заселяють робітників з РФ та країн Середньої Азії у відремонтовані ними квартири. Таким чином загарбники "платять" їм за працю

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

Вона зазначає, що про це заявив депутат Держдуми Росії Сергій Миронов. Він акцентував, що іноземних працівників за їхню роботу заселятимуть у відремонтовані квартири маріупольців. 

Водночас Миронов повідомив, жителям тимчасово окупованого Маріуполя не подобається ситуація з мігрантами в місті, оскільки вони "влаштовують свої правила і порядки". 

"Зазначимо, що за оцінками окупаційної влади Маріуполя, у місті працює майже 30 тисяч мігрантів. Але справжня цифра більша – адже робітники із собою привозять власні родини. Загарбники витісняють місцеве населення, натомість завозячи мігрантів та будуючи будинки під іпотеку для росіян. А ось маріупольці залишаються без нічого", - підкреслює міська рада.

  • 21 квітня стало відомо, що російські загарбники зруйнували пам'ятний знак у тимчасово окупованому Маріуполі, який був встановлений на честь 500-річчя українського козацтва.
Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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