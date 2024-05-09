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Головна проблема влади за Зеленського - відсутність професійної команди та стратегії, - нардепка Рудик

9 травня, 2024 четвер
16:38
Суспільство Кабмін
Зміст

Народна депутатка України Кіра Рудик висловлює занепокоєння щодо відсутності стабільності та професіоналізму у вищих ешелонах влади, підкреслюючи необхідність звіту міністра у парламенті

Про це вона заявила в етері Еспресо.

"Сьогоднішній день ще раз показав, наскільки б наближеною людина не була до нашої панівної верхівки, в один день її можуть звільнити. Це надзвичайно непрофесійно і хотілось би від міністра почути звіт у парламенті. Ми бачимо, що пан Шмигаль надзвичайно зручний прем'єр-міністр для чинного механізму та моделі влади, яка зараз існує, він не має активної публічності й працює разом з Офісом президента, є гарним виконувачем всіх задач, скажімо так, не протестує проти того, що по суті Офіс президента перебрав на себе функціонал Кабінету міністрів, а Кабінет міністрів є виконавцем цих задач. Я думаю, що в рамках даної ситуації пан Шмигаль буде знаходитися на своїй посаді ще достатньо довго", - вважає нардепка.

За її словами, якщо Україна та уряд може працювати без шести міністрів, то без прем'єр-міністра існування неможливе, й питання, хто може зайняти цю позицію зараз відкрите.

"Ми чули від президента, що в нас в країні працюють тільки шість менеджерів, зараз потихеньку частина цих менеджерів звільняється. Я думаю, головна проблема, яка була у влади й продовжує бути - це відсутність професійної команди, яка здатна побудувати стратегію та виконувати цю стратегію. Ми бачимо що 5 років тому, що зараз ця проблема весь час повторюється. Міністерства зараз працюють дуже розпорошено, не за єдиною програмою або за єдиним баченням куди це все рухається. Є міністерства, які працюють одночасно на децентралізацію і централізацію - це, знаєте, хто в ліс, хто по дрова. Марно очікувати в такому випадку якогось ефективного результату", - підсумувала Рудик.

Що передувало

У четвер, 9 травня, парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Кубраков прокоментував проєкт постанови про своє звільнення.  

Теги:
Кабмін
політика
Володимир Зеленський
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