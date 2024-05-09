ЄС готує санкції проти американського актора-путініста Стівена Сігала

Про це повідомляє Daily News.

Американський актор, майстер айкідо Стівен Сігал може зіткнутися з санкціями Європейського Союзу після того, як відвідав інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна в Москві.

Зірка бойовиків, відомий своєю дружбою з очільником кремля, назвав очільника кремля "найбільшим світовим лідером". Актор додав, що під керівництвом Путіна майбутнє Росії "буде найкращим".

За даними EU Observer, Сігалу можуть загрожувати санкції, які наразі доопрацьовують чиновники ЄС. Поки невідомо, які саме санкції торкнуться актора.

Сігал підтримав вторгнення Путіна в Крим у 2014 році та продовжує підтримувати агресію Росії. Йому заборонили в'їзд в Україну в 2017 році після того, як він став громадянином Росії. Наступного року він був призначений гуманітарним представником МЗС Росії в США.

У 2021 році голлівудський актор Стівен Сігал вступив до провладної російської партії "Справедлива Росія". Сігал отримав російське громадянство в 2016 році, паспорт йому вручив особисто президент РФ Володимир Путін. У 2018-му актор став спецпредставником МЗС з гуманітарних зв'язків з США.

У лютому 2023 року Путін нагородив 72-річного актора російським орденом дружби, після чого Сігал нібито оголосив себе "на мільйон відсотків росіянином".



