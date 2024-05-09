London Tech Week 2024: які українські стартапи поїдуть на найбільшу в Європі виставку
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, які стартапи представлятимуть Україну на найбільшій у Європі виставці інновацій London Tech Week 2024
Про це інформує Мінцифра.
Вказано, що на виставку London Tech Week щорічно приїжджають понад 20 тисяч представників стартапів, інвесторів, лідерів думок та підприємців з десятків країн світу. Цьогоріч конференція проходитиме з 10 до 14 червня в Лондоні. Україну представлятимуть вісім національних розробок, зокрема:
- Akurateco - платформа для фінансових установ, яка допомагає запускати процесинг платежів без інвестицій у програмне забезпечення та інфраструктуру
- Headway - український EdTech-стартап, що створює продукти для навчання, допомагає мільйонам приватних та корпоративних користувачів у світі розвиватися й досягати своїх цілей
- birb - Al-застосунок для оренди квартир, де всі обʼєкти розміщені на 3D-мапі
- Datrics - сервіс, що допомагає бізнесу ухвалювати рішення на основі автоматизованого глибинного аналізу даних
- Effy Al - Al-застосунок, що дозволяє невеликим компаніям вимірювати ефективність роботи співробітників
- GetOrder.Biz - хмарна технологія, яка автоматизує процеси обробки замовлень для платформ доставки їжі
- Metaenga - тренінгова платформа для підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу
- UGLA ERP/CRM - комплексне програмне рішення обʼєднує всі бізнес-процеси для управління підприємством
"Участь українських компаній - крута можливість привернути увагу до України і залучити інвестиції, які підсилять економіку країни", - наголосили в Мінцифри.
- Раніше у Мінцифри розповіли, які стартапи представлятимуть Україну на інвестиційному саміті SelectUSA, який влітку проходитиме у США.
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