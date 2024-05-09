London Tech Week 2024: які українські стартапи поїдуть на найбільшу в Європі виставку

Про це інформує Мінцифра.

Вказано, що на виставку London Tech Week щорічно приїжджають понад 20 тисяч представників стартапів, інвесторів, лідерів думок та підприємців з десятків країн світу. Цьогоріч конференція проходитиме з 10 до 14 червня в Лондоні. Україну представлятимуть вісім національних розробок, зокрема:

Akurateco - платформа для фінансових установ, яка допомагає запускати процесинг платежів без інвестицій у програмне забезпечення та інфраструктуру

Headway - український EdTech-стартап, що створює продукти для навчання, допомагає мільйонам приватних та корпоративних користувачів у світі розвиватися й досягати своїх цілей

birb - Al-застосунок для оренди квартир, де всі обʼєкти розміщені на 3D-мапі

Datrics - сервіс, що допомагає бізнесу ухвалювати рішення на основі автоматизованого глибинного аналізу даних

Effy Al - Al-застосунок, що дозволяє невеликим компаніям вимірювати ефективність роботи співробітників

GetOrder.Biz - хмарна технологія, яка автоматизує процеси обробки замовлень для платформ доставки їжі

Metaenga - тренінгова платформа для підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу

UGLA ERP/CRM - комплексне програмне рішення обʼєднує всі бізнес-процеси для управління підприємством

"Участь українських компаній - крута можливість привернути увагу до України і залучити інвестиції, які підсилять економіку країни", - наголосили в Мінцифри.