Інвестиційний саміт SelectUSA: обрано стартапи, які представлятимуть Україну у США

Про це інформує Мінцифра.

Вказано, на саміті, який відбуватиметься у Вашингтоні з 23 до 26 червня Україну представлять 15 технологічних стартапів.

До української делегації увійшли:

Metatable.ai - ШІ-платформа, яка збільшує продуктивність роботи розробників над веб- та мобільними застосунками у 10 разів

HowCow - девайс та ШІ-система, які визначають найкращий час для запліднення корів та виявляє проблеми зі здоровʼям

SmartZavod - повністю автоматизований гібридний 3D-принтер, який заміняє цілу лабораторію для виготовлення прототипів

Getpin - ШІ-інструмент, який дозволяє підприємствам збільшити продажі від клієнтів, які шукають товари та послуги поруч

ECOFACTOR - компанія, яка займається продажем та обслуговуванням електромобілів і розробляє зарядні станції

Deus Robotics - українська компанія, яка створює роботи для логістики і, завдяки ШІ та сучасним технологіям, спрощує роботу компаній і складів

Mark - розробник ШІ-рішень, які забезпечують повний медичний супровід користувачів, а також координують взаємодію клінік, лабораторій і страхових компаній

PLATMA - платформа, яка дає можливість розробляти IT-рішення самостійно, без спеціального технічного спеціаліста чи надмірних витрат часу та грошей

EducateMe - навчальна платформа для онлайн-академій та корпорацій, яка дозволяє створювати та масштабувати інтерактивні курси

V-Art - платформа, яка допомагає брендам ліцензувати та монетизувати свої цифрові активи завдяки блокчейну

VRNET.IO - розробник VR-рішень у сфері нерухомості

Zibra Al - платформа для створення 3D-контенту за допомогою ШІ

PROFEED - система для управління годівлею на фермах та виробництвах кормів

Almexoft - платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу

efarm.pro - агронавігатор, який допомагає автоматизовувати й цифровізувати процеси обробки земельних ділянок.

"Участь української делегації у 2024 SelectUSA Investment Summit можлива завдяки зусиллям Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" разом з Американською комерційною службою за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Українського фонду стартапів", - додали у Мінцифрі.