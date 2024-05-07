Інвестиційний саміт SelectUSA: обрано стартапи, які представлятимуть Україну у США
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, які стартапи представлятимуть Україну на інвестиційному саміті SelectUSA, який влітку проходитиме у США
Про це інформує Мінцифра.
Вказано, на саміті, який відбуватиметься у Вашингтоні з 23 до 26 червня Україну представлять 15 технологічних стартапів.
До української делегації увійшли:
- Metatable.ai - ШІ-платформа, яка збільшує продуктивність роботи розробників над веб- та мобільними застосунками у 10 разів
- HowCow - девайс та ШІ-система, які визначають найкращий час для запліднення корів та виявляє проблеми зі здоровʼям
- SmartZavod - повністю автоматизований гібридний 3D-принтер, який заміняє цілу лабораторію для виготовлення прототипів
- Getpin - ШІ-інструмент, який дозволяє підприємствам збільшити продажі від клієнтів, які шукають товари та послуги поруч
- ECOFACTOR - компанія, яка займається продажем та обслуговуванням електромобілів і розробляє зарядні станції
- Deus Robotics - українська компанія, яка створює роботи для логістики і, завдяки ШІ та сучасним технологіям, спрощує роботу компаній і складів
- Mark - розробник ШІ-рішень, які забезпечують повний медичний супровід користувачів, а також координують взаємодію клінік, лабораторій і страхових компаній
- PLATMA - платформа, яка дає можливість розробляти IT-рішення самостійно, без спеціального технічного спеціаліста чи надмірних витрат часу та грошей
- EducateMe - навчальна платформа для онлайн-академій та корпорацій, яка дозволяє створювати та масштабувати інтерактивні курси
- V-Art - платформа, яка допомагає брендам ліцензувати та монетизувати свої цифрові активи завдяки блокчейну
- VRNET.IO - розробник VR-рішень у сфері нерухомості
- Zibra Al - платформа для створення 3D-контенту за допомогою ШІ
- PROFEED - система для управління годівлею на фермах та виробництвах кормів
- Almexoft - платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу
- efarm.pro - агронавігатор, який допомагає автоматизовувати й цифровізувати процеси обробки земельних ділянок.
"Участь української делегації у 2024 SelectUSA Investment Summit можлива завдяки зусиллям Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" разом з Американською комерційною службою за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Українського фонду стартапів", - додали у Мінцифрі.
- Раніше стартував другий етап Фонду підтримки від Google для українських стартапів: загалом відібрані компанії отримають 10 мільйонів доларів.
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