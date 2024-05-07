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Головна Технології Інвестиційний саміт SelectUSA: обрано стартапи, які представлятимуть Україну у США

Інвестиційний саміт SelectUSA: обрано стартапи, які представлятимуть Україну у США

7 травня, 2024 вiвторок
14:36
Технології стартап
Зміст

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, які стартапи представлятимуть Україну на інвестиційному саміті SelectUSA, який влітку проходитиме у США

Про це інформує Мінцифра. 

Вказано, на саміті, який відбуватиметься у Вашингтоні з 23 до 26 червня Україну представлять 15 технологічних стартапів. 

До української делегації увійшли: 

  • Metatable.ai - ШІ-платформа, яка збільшує продуктивність роботи розробників над веб- та мобільними застосунками у 10 разів
  • HowCow - девайс та ШІ-система, які визначають найкращий час для запліднення корів та виявляє проблеми зі здоровʼям
  • SmartZavod - повністю автоматизований гібридний 3D-принтер, який заміняє цілу лабораторію для виготовлення прототипів
  • Getpin - ШІ-інструмент, який дозволяє підприємствам збільшити продажі від клієнтів, які шукають товари та послуги поруч
  • ECOFACTOR - компанія, яка займається продажем та обслуговуванням електромобілів і розробляє зарядні станції
  • Deus Robotics - українська компанія, яка створює роботи для логістики і, завдяки ШІ та сучасним технологіям, спрощує роботу компаній і складів
  • Mark - розробник ШІ-рішень, які забезпечують повний медичний супровід користувачів, а також координують взаємодію клінік, лабораторій і страхових компаній
  • PLATMA - платформа, яка дає можливість розробляти IT-рішення самостійно, без спеціального технічного спеціаліста чи надмірних витрат часу та грошей
  • EducateMe - навчальна платформа для онлайн-академій та корпорацій, яка дозволяє створювати та масштабувати інтерактивні курси
  • V-Art - платформа, яка допомагає брендам ліцензувати та монетизувати свої цифрові активи завдяки блокчейну
  • VRNET.IO - розробник VR-рішень у сфері нерухомості
  • Zibra Al - платформа для створення 3D-контенту за допомогою ШІ
  • PROFEED - система для управління годівлею на фермах та виробництвах кормів
  • Almexoft - платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу
  • efarm.pro - агронавігатор, який допомагає автоматизовувати й цифровізувати процеси обробки земельних ділянок.

"Участь української делегації у 2024 SelectUSA Investment Summit можлива завдяки зусиллям Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" разом з Американською комерційною службою за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Українського фонду стартапів", - додали у Мінцифрі. 

  • Раніше стартував другий етап Фонду підтримки від Google для українських стартапів: загалом відібрані компанії отримають 10 мільйонів доларів. 

Теги:
Світ
Україна
IT
штучний інтелект
аграрії
США
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