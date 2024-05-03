Підтримка українських стартапів на $10 млн: фонд від Google почав реєстрацію

Про це інформує Мінцифра.

Вказано, що про старт реєстрації оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit. Зазначається, що обрані компанії отримають не лише до $100 тисяч для підтримки та ведення бізнесу, а й менторську підтримку від Google. Крім того, стартапи матимуть можливість отримати додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів Google Cloud.

Зареєструватися можуть ті стартапи, які мають як мінімум одну юридичну особу, зареєстровану в Україні, та випускають мінімально життєздатний продукт (MVP), який продемонстрував бізнес-ефективність. Отримані кошти можна буде використати на розвиток стартапу, відновлення бізнес-операцій, які постраждали через війну, створення основного продукту для вирішення нових завдань.

"Пріоритет надаватимуть компаніям та стартапам, які використовують ШІ для розв’язання соціальних проблем", - вказали в Мінцифрі.

Заявку потрібно подати до 5 червня. Переможців оголошуватимуть поетапно - у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року. З деталями відбору та формою реєстрації можна ознайомитись за посиланням.