Підтримка українських стартапів на $10 млн: фонд від Google почав реєстрацію
Стартував другий етап Фонду підтримки від Google для українських стартапів: загалом відібрані компанії отримають 10 мільйонів доларів
Про це інформує Мінцифра.
Вказано, що про старт реєстрації оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit. Зазначається, що обрані компанії отримають не лише до $100 тисяч для підтримки та ведення бізнесу, а й менторську підтримку від Google. Крім того, стартапи матимуть можливість отримати додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів Google Cloud.
Зареєструватися можуть ті стартапи, які мають як мінімум одну юридичну особу, зареєстровану в Україні, та випускають мінімально життєздатний продукт (MVP), який продемонстрував бізнес-ефективність. Отримані кошти можна буде використати на розвиток стартапу, відновлення бізнес-операцій, які постраждали через війну, створення основного продукту для вирішення нових завдань.
"Пріоритет надаватимуть компаніям та стартапам, які використовують ШІ для розв’язання соціальних проблем", - вказали в Мінцифрі.
Заявку потрібно подати до 5 червня. Переможців оголошуватимуть поетапно - у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року. З деталями відбору та формою реєстрації можна ознайомитись за посиланням.
- Раніше компанія Google запустила безоплатні онлайн-програми з навчання для підприємців, аби підтримати малий та середній український бізнес.
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