Справа про податкове шахрайство Шакіри: іспанська прокуратура рекомендує припинити розслідування

Про це пише Associated Press.

Державні прокурори, які у вересні 2023 року висунули звинувачення проти колумбійської співачки Шакіри, заявивши, що вона не сплатила $7,1 млн податків з доходу за 2018 рік, тепер кажуть, що "немає достатніх доказів" імовірного фінансового злочину.

Тепер слідчий суддя буде вирішувати, чи продовжувати розслідування, і, можливо, рекомендувати відкрити справу або закрити справу.

Зараз Шакіра проживає в Маямі після того, як покинула Іспанію після розриву з тепер уже колишнім чоловіком, футболістом Жераром Піке.

У вересні 2023 року прокуратура Барселони заявила, що Шакіра використовувала офшорну компанію, щоб уникнути сплати податку. Згідно з заявою, вона начебто не сплатила $7,1 млн податків з доходу за 2018 рік.

Шакіру повинні судити ще за однією справою. Прокурори стверджують, що вона не сплатила $15,4 млн податків за період з 2012 до 2014 років. Прокуратура Барселони стверджує, що володарка "Греммі" провела більш ніж половину періоду 2012-2014 років в Іспанії і тому повинна була платити податки в цій країні, навіть якщо її офіційна резиденція була на Багамах.