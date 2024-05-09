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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Попри велику кількість атак, РФ не досягла значних успіхів на фронті протягом квітня, - розвідка Британії

Попри велику кількість атак, РФ не досягла значних успіхів на фронті протягом квітня, - розвідка Британії

9 травня, 2024 четвер
12:56
Війна з Росією ЗСУ, війна
Зміст

Російська окупаційна армія протягом останніх місяців значно збільшила кількість атак на деяких ділянках фронту. Попри це вони не досягли значних успіхів минулого місяця

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у квітні російські атаки посилилися на сході України на 17%, порівняно з березнем 2024 року. З них понад три чверті стосуються Авдіївки, Часового Яру та Мар’їнки.

Натомість атаки РФ на околицях Часів Яру зросли на 200% з березня по квітень. Це, ймовірно, є відображенням нових спроб Росії отримати контроль над містом.

"﻿﻿Незважаючи на значне збільшення атак на цьому напрямку, Росія досягла лише незначних тактичних успіхів у цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат", - вважають розвідники.

  • Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що російські терористи активно готуються до наступу.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Велика Британiя
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Часів Яр
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