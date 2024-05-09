Попри велику кількість атак, РФ не досягла значних успіхів на фронті протягом квітня, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у квітні російські атаки посилилися на сході України на 17%, порівняно з березнем 2024 року. З них понад три чверті стосуються Авдіївки, Часового Яру та Мар’їнки.

Натомість атаки РФ на околицях Часів Яру зросли на 200% з березня по квітень. Це, ймовірно, є відображенням нових спроб Росії отримати контроль над містом.

"﻿﻿Незважаючи на значне збільшення атак на цьому напрямку, Росія досягла лише незначних тактичних успіхів у цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат", - вважають розвідники.