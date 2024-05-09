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Рада підтримала євроінтеграційний законопроєкт щодо запобігання та протидії домашньому насильству

9 травня, 2024 четвер
16:39
Суспільство домашнє насильство
Зміст

Парламент на засіданні 9 травня підтримав євроінтеграційний законопроєкт щодо запобігання та протидії домашньому насильству. За це проголосували 250 нардепів

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

Це урядовий законопроєкт, який має на меті імплементацію положень Стамбульської конвенції, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Особливий акцент у документі робиться на розмежуванні повноважень між органами, установами та організаціями, які відповідають за забезпечення  гендерної рівності. 

Також забороняються заходи щодо примирення, якщо одна зі сторін подружжя страждає від домашнього насильства, та передбачена медіація у випадках домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

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Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
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