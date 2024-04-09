В Україні створили мобільний застосунок для виклику поліції у випадку домашнього насильства
В Україні створили мобільний застосунок, за допомогою якого жінка, яка переживає домашнє насильство, може викликати поліцію без дзвінка
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Через мобільний застосунок жінка, яка переживає насильство або перебуває у групі ризику, може викликати поліцію через кнопку SOS без дзвінка. Поліція приїде за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою", - йдеться у повідомленні.
Зовнішній інтерфейс застосунку замасковано під програму, де жінки зазвичай відстежують свій менструальний цикл. Кнопка виклику поліції, корисна інформація та контакти інших служб допомоги у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства доступні тільки у прихованому інтерфейсі.
Доступ до застосунку через чат-бот у Telegram: https://t.me/female_app_bot.
Застосунок створено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією за підтримки уряду Британії.
- У січні 2018 року набув чинності закон про протидію домашньому насильству в Україні.
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