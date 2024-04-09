В Україні створили мобільний застосунок для виклику поліції у випадку домашнього насильства

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Через мобільний застосунок жінка, яка переживає насильство або перебуває у групі ризику, може викликати поліцію через кнопку SOS без дзвінка. Поліція приїде за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою", - йдеться у повідомленні.

Зовнішній інтерфейс застосунку замасковано під програму, де жінки зазвичай відстежують свій менструальний цикл. Кнопка виклику поліції, корисна інформація та контакти інших служб допомоги у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства доступні тільки у прихованому інтерфейсі.

Доступ до застосунку через чат-бот у Telegram: https://t.me/female_app_bot.

Застосунок створено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією за підтримки уряду Британії.

У січні 2018 року набув чинності закон про протидію домашньому насильству в Україні.

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