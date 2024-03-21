МВС і фонд ООН співпрацюватимуть у протидії домашньому насильству: що відомо

Про це повідомила пресслужба МВС.

Основні напрямки співробітництва визначили під час зустрічі заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко з директоркою регіонального офісу Фонду ООН в галузі народонаселення в країнах Східної Європи та Центральної Азії Флоренс Бауер.

Так, сторони працюватимуть над нарощуванням спроможностей підрозділів Нацполіції, які залучені до протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.

Також у планах – підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України та операторів диспетчерських служб "Служба 112" та "102", які приймають виклики постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Ще один напрям співпраці – посилення експертної підтримки для впровадження законодавчих змін.

Окремим вектором співробітництва буде робота з ветеранами та членами їхніх сімей, наголосили у МВС.

"Також обговорили реалізацію проєкту "Підтримка поліції для створення ефективної моделі реагування на домашнє та гендерно зумовлене насильство в умовах війни й на перехідний період", - поінформували у відомстві.

Заступниця очільника МВС також розповіла про законодавчі ініціативи, які стосуються адаптації законів до вимог Стамбульської конвенції та впровадження електронних засобів контролю за кривдниками.

У січні 2018 року набув чинності закон про протидію домашньому насильству в Україні.

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