МВС і фонд ООН співпрацюватимуть у протидії домашньому насильству: що відомо
МВС України й фонд ООН із народонаселення (UNFPA) співпрацюватимуть у напрямі протидії домашньому насильству. Визначено основні напрями роботи
Про це повідомила пресслужба МВС.
Основні напрямки співробітництва визначили під час зустрічі заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко з директоркою регіонального офісу Фонду ООН в галузі народонаселення в країнах Східної Європи та Центральної Азії Флоренс Бауер.
Так, сторони працюватимуть над нарощуванням спроможностей підрозділів Нацполіції, які залучені до протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.
Також у планах – підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України та операторів диспетчерських служб "Служба 112" та "102", які приймають виклики постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства.
Ще один напрям співпраці – посилення експертної підтримки для впровадження законодавчих змін.
Окремим вектором співробітництва буде робота з ветеранами та членами їхніх сімей, наголосили у МВС.
"Також обговорили реалізацію проєкту "Підтримка поліції для створення ефективної моделі реагування на домашнє та гендерно зумовлене насильство в умовах війни й на перехідний період", - поінформували у відомстві.
Заступниця очільника МВС також розповіла про законодавчі ініціативи, які стосуються адаптації законів до вимог Стамбульської конвенції та впровадження електронних засобів контролю за кривдниками.
- У січні 2018 року набув чинності закон про протидію домашньому насильству в Україні.
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