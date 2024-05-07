У Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024 через світшот Jerry Heil з написом Banderaciaga
У польських соцмережах обурилися через кофту представниці України на Євробаченні-2024 Jerry Heil з написом Banderaciaga, співачку звинувачують у підтримці "геноциду поляків"
Відповідні дописи набирають популярності в соцмережі Х.
Польські користувачі соцмережі Х активно поширюють та обговорюють відео, на якому одна з представниць України на пісенному конкурсі Jerry Heil співає пісню Teresa & Maria у світшоті з написами Banderaciaga. Banderaciaga обігрує поєднання прізвища борця за незалежність України у 20 сторіччі, очільника ОУН Степана Бандери та дому моди Balenciaga.
Поляки, які вважають Бандеру фашистом, винним у вчиненні геноциду польського народу, обурилися через це відео і закликають не віддавати представницям України на Євробаченні жодного голосу.
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Появу Jerry Heil у кофті називають "рекламою злочинця Бандери", а також наголошують на "культі Бандери в Україні".
Фото: скриншот з Х
Фото: скриншот з Х
Фото: скриншот з Х
Фото: скриншот з Х
Фото: скриншот з Х
Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
Раніше Еспресо розповідало, де дивитися перший півфінал та як голосувати.
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