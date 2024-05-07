Євробачення-2024: де дивитися і як голосувати у першому півфіналі

Про це повідомляє "Суспільне Євробачення".

7 травня, о 22:00, розпочнеться перший півфінал Євробачення-2024. 68-й пісенний конкурс цьогоріч пройде у Швеції на Malmö Arena. На головну сцену цього вечора вийдуть представники 15 країн, 10 з них пройдуть у гранд-фінал, який відбудеться у суботу, 11 травня.

Фото: eurovision.tv

У першому півфіналі виступлять і alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони співатимуть під номером 5. Номер для виступу дівчатам поставили дворазова номінантка на премію "Греммі" Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок.

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Окрім представниць України, у першому півфіналі виступатимуть учасники з таких країн:

Кіпр

Сербія

Литва

Ірландія

Україна

Польща

Хорватія

Ісландія

Словенія

Фінляндія

Молдова

Азербайджан

Австралія

Португалія

Люксембург

Де дивитися Євробачення-2024

На телебаченні Євробачення о 22:00 почне транслювати "Суспільне Культура", а коментуватиме шоу, як і завжди, буде Тімур Мірошниченко. Трансляції вперше будуть супроводжуватися перекладом жестовою мовою.

На "Радіо Промінь" проходитиме наживо радіотрансляція, яку коментуватимуть Дмитро Захарченко та Леся Антипенко.

Також Євробачення-2024 можна буде дивитися на діджитал-платформах:

На Youtube-каналі "Євробачення Україна" о 22:00 розпочнеться трансляція з коментаторської студії, де працюватиме Тімур Мірошниченко.

Як голосувати на Євробаченні-2024

Цього року організатори Євробачення змінили правила голосування. Глядачі з країн, які беруть участь у пісенному конкурсі, тепер зможуть голосувати не після виходу останнього учасника на сцену, а одразу, як почнеться номер першого конкурсанта. Глядачі з усіх інших країн матимуть змогу голосувати протягом 24 годин.

В інтервал-актах першого півфіналу виступатимуть Елені Фурейра (Кіпр), Ерік Сааде (Швеція) та Шанель (Іспанія). Разом із 24 танцюристами на сцені Елені, Шанель та Ерік виконають пісні, з якими брали участь у Євробаченні раніше.

Також у першому півфіналі Євробачення виступить шведський співак Беньямін Інгроссо, який з піснею Dance You Off брав участь на Євробаченні-2018 у Лісабоні.

Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.



