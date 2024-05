Євробачення-2024: зʼявилися кадри з репетиції виступу alyona alyona та Jerry Heil

Уривок відео з репетиції поширили в офіційному телеграм-каналі "Євробачення Україна".

У шведському місті Мальме ввечері 1 травня відбулася друга репетиція учасниць пісенного конкурсу від України alyona alyona та Jerry Heil. На відео, оприлюдненому в мережі, можна побачити уривок номера артисток, який поставила режисерка кліпів Гаррі Стайлза та The Weeknd, номінантка на "Греммі" Таню Муіньо.

У коментарях світлові та відеоефекти шоу співачок порівнюють із обстрілами фосфорними снарядами. Інсталяцію, якою Jerry Heil здіймається вгору через супротив, порівняли з териконами Донбасу.

Учора стало відомо, що постановницею шоу alyona alyona та Jerry Heil стала одеситка Таню Муіньо. У доробку режисерки співпраця із найвідомішими світовими артистами та дві номінації на премію "Греммі" — найпрестижнішу музичну нагороду сучасності. Кліпи українки набирають мільйонні перегляди за лічені дні та місяцями обговорюються в мережі. Таню Муіньо відома за кордоном і має великий попит серед музичних виконавців. Українська режисерка співпрацює з багатьма популярними артистами. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца. Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Греммі" у номінації "Найкраще музичне відео" в 2023 році. Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.

У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.