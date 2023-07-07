Про це Бербок сказала журналістам на кліматичній конференції у Відні, передає Reuters.

На прохання прокоментувати інформацію про те, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів, Бербок сказала: "Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас, як для держави-учасниці, застосовується угода Осло".

Бербок мала на увазі Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яку 123 країни підписали в столиці Норвегії у 2008 році. Документ забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу касетних боєприпасів. Водночас США, Україна та Росія не є підписантами цієї конвенції.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя.