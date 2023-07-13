Генерал Тарнавський: Україна вже отримала касетні боєприпаси від США

Про це він сказав CNN.

"Ми щойно їх (касетні боєприпаси, - ред.) отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - сказав генерал.

"Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу", – додав Тарнавський.

"Вище керівництво визначатиметься з ділянками території, де це може бути використано", – сказав генерал, зазначивши, що "це дуже потужна зброя".

За його словами, ЗСУ дотримуватимуться обмежень у використанні цих снарядів, а саме не застосовуватимуть їх у густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.