В Україні виготовлятимуть машини для розмінування HYDREMA 910

Про це повідомляє Верховна Рада, посилаючись на слова заступника голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського. "Мілітарний" пише, що виготовлятимуть саме машини HYDREMA 910.

Два меморандуми було підписано під час Ukrainian recovery conference у Лондоні. Повідомляється, що компанія Пожмашина на своїх потужностях готує виробництво у співпраці з компанією Hydrema, а підприємство А3ТЕХ-УКРАЇНА домовилось про виробництво обладнання за технологіями хорватської ДОК-ІНГ.

Також зазначається, що у разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, в тому числі грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці.

"Це саме те відновлення, яке потрібне Україні. Закордонні партнери дають технології з розмінування - Україна надає виробничі потужності та людей. У виграші й іноземці, які отримують нові ринки збуту, й українці, для яких створюються нові робочі місця з гідними зарплатами, а також відбувається виробниче навчання місцевих виробників", - йдеться у повідомленні.

У заяві пояснюється, що локалізація виробництва значно ефективніша для України, ніж закупівля необхідної техніки. Окрім того, у повідомленні зазначається, що українським виробникам є що запропонувати іноземним партнерам: великий парк сучасних верстатів і обладнання, кваліфіковані робітники й інженери, нижчий в порівнянні з ЄС рівень витрат.

"Україні все ще часто пропонують взяти кредит на придбання готової іноземної техніки, і потім довго його повертати невідомо з яких джерел. Ми маємо навчитись говорити “ні” на такі пропозиції. І пропонувати інший підхід", - йдеться у заяві Кисилевського.

Довідково. Машина для розмінування HYDREMA910 призначена для знешкодження протитанкових та протипіхотних мін, що містять до 10 кг вибухових речовин. Система розмінування машини оснащена блоком з 72 ланцюгами й дефлекторним екраном для захисту від вибуху та осколків. Сама кабіна броньована, щоб витримувати уламки, всі основні функції керуються за допомогою джойстиків. "Мілітарний" наголошує, що HYDREMA 910 зарекомендувала себе якнайкраще у гарячих точках і вже давно стоїть на озброєнні НАТО.