В Україні обстежили на наявність мін майже половину пріоритетних сільгоспземель
З початку року в Україні обстежено вже понад 225 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що за останній тиждень обстежили понад 5 тис. га таких земель.
"Переважна більшість обстежених за тиждень площ - майже 4,2 тис. га - на Херсонщині. Решта - в Миколаївській та Харківській областях. У цілому на сьогодні обстежено вже понад 47% сільгоспземель, які запланували повернути до господарської експлуатації в першу чергу. Зокрема, в Харківській області - понад 28%, Херсонській - 48%, Миколаївській - понад 79%", - йдеться у повідомленні.
При цьому повернули до господарської експлуатації загалом близько 170 тис. га земель.
У відомстві нагадали, що чотирирічний план першочергового відновлення сільгоспземель передбачає проведення оглядів, а в разі потреби, очищення та розмінування понад 470 тис. га сільгоспземель.
- У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.
- Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.
- У вересні в Мінекономіки повідомляли, що українські аграрії використовують уже 120 тис. га розмінованих земель, і це третина від плану.
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