В Україні обстежили на наявність мін майже половину пріоритетних сільгоспземель

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що за останній тиждень обстежили понад 5 тис. га таких земель.

"Переважна більшість обстежених за тиждень площ - майже 4,2 тис. га - на Херсонщині. Решта - в Миколаївській та Харківській областях. У цілому на сьогодні обстежено вже понад 47% сільгоспземель, які запланували повернути до господарської експлуатації в першу чергу. Зокрема, в Харківській області - понад 28%, Херсонській - 48%, Миколаївській - понад 79%", - йдеться у повідомленні.

При цьому повернули до господарської експлуатації загалом близько 170 тис. га земель.

У відомстві нагадали, що чотирирічний план першочергового відновлення сільгоспземель передбачає проведення оглядів, а в разі потреби, очищення та розмінування понад 470 тис. га сільгоспземель.