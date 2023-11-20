"Найбільша міграційна криза з часів Другої світової": у Мінекономіки назвали 5 кроків для повернення українців з-за кордону

Про це у колонці для NV написала очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Чиновниця підкреслила, що безпека, житло та робота є ключовими факторами, які можуть стимулювати українців їхати додому.

"Проблема, з якою зіштовхнулася Україна, — безпрецедентна. Це найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни. За останніми даними ООН, у різних країнах світу зареєстровано понад 6,24 млн українських біженців, це переважно жінки з дітьми, які осіли в ЄС. Ми свідомі того, що чим довше вони перебувають за межами країни, тим більше вкорінюються на нових місцях", - написала Свириденко.

Вона навела дані соціологів про те, що більшість українців не планують повертатися, поки триває війна, але 68% опитаних після перемоги бачать своє майбутнє на Батьківщині.

За словами чиновниці, припинення обстрілів, звільнення територій і швидке розмінування дадуть українцям відчуття безпеки. І це перший крок до повернення біженців.

Другий крок – забезпечення людей житлом. Для цього уряд запустив програму іпотечного кредитування єОселя, зазначила Свириденко.

"Доступність власного житла — основне питання для рішення про повернення. Особливо для тих, чий дім зруйнований обстрілами чи залишився під окупацією", - підкреслила вона.

Третій крок – забезпечення людей роботою.

Для того, аби заповнити дефіцит професіоналів, працедавці почали підвищувати зарплати.

"Розуміючи, що за певними спеціальностями є дефіцит кадрів, роботодавці вже зараз підіймають зарплати. Середній місячний гонорар, якщо проаналізувати дані work.ua, за вакансіями складає 17 104 грн. Така ситуація свідчить, що робота, особливо для кваліфікованих працівників, є", - написала Свириденко.

Також вона нагадала, що в Україні доступні програми навчання та перенавчання.

"Для тих, хто хоче перекваліфікуватися, маємо програми з навчання та перенавчання. Це понад 360 освітніх курсів підвищення кваліфікації за 95 робітничими професіями у Центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Також є можливість отримати ваучер на навчання на суму 27 000 грн у тому закладі й за тією спеціальністю, яку вибере сама людина", - розповіла міністерка.

Четвертий крок – створення умов для ведення бізнесу.

"Україна має стати хабом, де можливо втілити будь-які бізнес-ідеї. Тоді сюди повертатимуться. Заради цього вже понад рік працює програма єРобота", - сказала Свириденко.

За її словами, кошти на розвиток чи створення бізнесу отримали вже 8,5 тис. українців. Вони створять майже 30 тис. нових робочих місць.

Останній крок - залучати людей, які отримали унікальний досвід за кордоном, до повоєнної відбудови, аби вони почувалися потрібними й корисними.