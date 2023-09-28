ЄС може продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

Про це повідомляє Bild.

Нині у країнах Євросоюзу перебуває понад чотири мільйони українських біженців, близько мільйона з них зупинилися у Німеччині. Усі вони мають особливий статус, який гарантує можливість легально залишатися на території ЄС.

Директиву про тимчасовий захист Євросоюз впровадив після початку російського вторгнення в Україну. Згідно з введеними правилами, українські біженці мають право отримати посвідку на проживання без бюрократичної тяганини. Крім того, громадяни України можуть влаштуватися на роботу до ЄС, відправити дітей до школи та оформити медичну страховку.

Механізм тимчасового захисту спочатку поширювався терміном до березня 2024 року, проте зараз міністри внутрішніх справ країн ЄС домовляються про його продовження.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер уже заявила, що підтримає запровадження тимчасового захисту до березня 2025 року. Країни ЄС мають ухвалити це рішення одноголосно, його обговорення мало відбутися у Брюсселі 27 вересня.