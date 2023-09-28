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ЄС може продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

28 вересня, 2023 четвер
01:24
Війна з Росією На фото акція на підтримку України у Кракові

Механізм тимчасового захисту спочатку поширювався терміном до березня 2024 року, проте зараз міністри внутрішніх справ країн ЄС домовляються про його продовження

Про це повідомляє Bild.

Нині у країнах Євросоюзу перебуває понад чотири мільйони українських біженців, близько мільйона з них зупинилися у Німеччині. Усі вони мають особливий статус, який гарантує можливість легально залишатися на території ЄС.

Директиву про тимчасовий захист Євросоюз впровадив після початку російського вторгнення в Україну. Згідно з введеними правилами, українські біженці мають право отримати посвідку на проживання без бюрократичної тяганини. Крім того, громадяни України можуть влаштуватися на роботу до ЄС, відправити дітей до школи та оформити медичну страховку.

Механізм тимчасового захисту спочатку поширювався терміном до березня 2024 року, проте зараз міністри внутрішніх справ країн ЄС домовляються про його продовження.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер уже заявила, що підтримає запровадження тимчасового захисту до березня 2025 року. Країни ЄС мають ухвалити це рішення одноголосно, його обговорення мало відбутися у Брюсселі 27 вересня.

  • У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.
  • Станом на травень статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них: близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.  
  • Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах. 
  • 13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС.
  • 15 вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилась за доцільність продовжити тимчасовий захист українських біженців іще на рік, "поки триває ця жахлива війна".
  • 19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

ЄС
допомога Україні
біженці з України
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