Норвегія подарує Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення
Норвегія передасть Україні приблизно 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення. А також прилади нічного бачення для ЗСУ
Про це інформують на сайті Норвезької урядової організації безпеки та обслуговування.
Про пожертвування оголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в пригоді у боротьбі з російськими окупаційними силами. За словами міністра оборони Бьорна Арільда Грама, ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей", - йдеться в повідомленні.
Збройні сили Норвегії провели навчання з використання Hellfire для українських операторів.
"Термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, планувалося її поетапно зняти зі збройних сил Норвегії", - роз'яснюють у відомстві.
Крім того, Норвегія передала Україні обладнання нічного бачення, а саме окуляри і біноклі.
"Наразі ми та наші союзники передавали військові системи та техніку з власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
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