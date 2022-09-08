Про це інформують на сайті Норвезької урядової організації безпеки та обслуговування.

Про пожертвування оголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в пригоді у боротьбі з російськими окупаційними силами. За словами міністра оборони Бьорна Арільда ​​Грама, ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей", - йдеться в повідомленні.

Збройні сили Норвегії провели навчання з використання Hellfire для українських операторів.

"Термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, планувалося її поетапно зняти зі збройних сил Норвегії", - роз'яснюють у відомстві.

Крім того, Норвегія передала Україні обладнання нічного бачення, а саме окуляри і біноклі.

"Наразі ми та наші союзники передавали військові системи та техніку з власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Станом на 25 серпня було відомо, що на тлі російського скорочення поставки газу в країни ЄС заради політичного тиску, Норвегія змогла стати головним постачальником газу в Європі, відібравши цю роль у Росії.

26 серпня в Норвегії набув чинності пакет санкцій проти РФ, який Європейський Союз затвердив 21 липня.

Норвезький уряд пропонує виділити 2 мільярди норвезьких крон ($200 млн) для того, щоб допомоги Україні у забезпеченні себе газом до зимового періоду.