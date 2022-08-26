Норвегія долучилася до сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ Норвегії.

"Ми підтримуємо Євросоюз щодо санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на російську владу та перераховану еліту. Санкції є необхідною реакцією на брутальний і неспровокований напад Росії на Україну", – зазначила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельд.

У пакеті санкцій, ухваленому Євросоюзом 21 липня, – обмеження щодо 54 осіб та 10 організацій, у тому числі Сбербанку. Їхні списки вже введено в норвезьке законодавство. Загалом на сьогодні у санкційному переліку – понад 1200 фізичних і більш ніж 100 юридичних осіб. Також у ньому містяться заборони на купівлю, ввезення та пересилання золота російського походження, на відкриття депозитів для громадян або компаній Російської Федерації, а ще передбачено посилений експортний контроль щодо товарів подвійного призначення і передових технологій, які можуть використовуватися в нафтопереробці тощо.

Днями очільник Міноборони України Олексій Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від Норвегії та допомогу з вишколом українських воїнів.

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