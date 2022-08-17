Норвегія надасть новий пакет військової допомоги для України та тренуватиме українських воїнів
Очільник Міноборони України Олексій Резніков анонсував допомогу Україні від Норвегії, зокрема йдеться про новий пакет військової допомоги та допомога з вишколом воїнів
Про це Резніков написав у власному твіттері.
Міністр оборони України Олексій Резніков під час телефонної розмови з Міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом подякував за підтримку Збройних Сил України, зокрема за новий пакет військової допомоги.
"Я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Міністром оборони Норвегії. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та підготовку українських солдатів", – йдеться у повідомленні.
- 11 серпня міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що його держава долучиться до програми підготовки українських військових у Великій Британії. "Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - сказав міністр оборони.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.2
Купівля 39.2Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе