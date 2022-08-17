Норвегія надасть новий пакет військової допомоги для України та тренуватиме українських воїнів

Про це Резніков написав у власному твіттері.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час телефонної розмови з Міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом подякував за підтримку Збройних Сил України, зокрема за новий пакет військової допомоги.

"Я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Міністром оборони Норвегії. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та підготовку українських солдатів", – йдеться у повідомленні.

11 серпня міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що його держава долучиться до програми підготовки українських військових у Великій Британії. "Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - сказав міністр оборони.

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