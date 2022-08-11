Норвегія долучиться до навчання українських військових у Великій Британії

Про це пише NRK.

"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - сказав міністр оборони.

Видання повідомляє, що кілька країн зібралися цього тижня в Копенгагені на донорську конференцію, яка має на меті доповнити співпрацю в "Українській оборонній контактній групі" (група країн, які сприяють обороні України після російського вторгнення в країну 24 лютого).

3 липня британські ЗМІ повідомили, що Українські військові тренуються в Британії стріляти з аналогів HIMARS

23 липня у Генштабі повідомили, що особовий склад полку Королівських повітряних сил ЗС Сполученого Королівства проведе тренування 10 тисяч українських військових у Великій Британії.

10 серпня Канада заявила, що відправить до Сполученого Королівства до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців. Перші інструктори прибудуть наступного тижня.

Того ж дня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

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