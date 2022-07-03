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Сотні українських військових проходять навчання у Британії, - Бі-Бі-Сі

3 липня, 2022 неділя
16:28
Новини британія україна

Українські військові тренуються в Британії стріляти з аналогів HIMARS

Про це повідомляє BBC News Україна

Тренування відбуваються в Солсбері під керівництвом офіцерів збройних сил Великої Британії. Українські військові там освоюють реактивні системи залпового вогню M270 MLRS (аналог американських HIMARS) та ствольну артилерію. 

При цьому британські та новозеландські солдати вражені бажанням вояків ЗСУ вчитися. Зокрема, капітан короліської артилерії Джеймс Оліфан зазначив, що його здивував професіоналізм українських військових. 

"Для нас це стало шоком. Ми підготували програму навчання та зміст тренінгу, ґрунтуючись на нашому досвіді навчання британських солдатів. А коли ми дізналися, що вони професійні ракетні артилеристи, зміст курсу та його проведення стали набагато простішими", — коментує він.

Оліфан також додає, що попри мовний бар'єр, британські артилеристи змогли порозумітися з українськими, які мали вже досвід у використанні своїх РЗСО.

Також повідомляється, що українські солдати вже звикли до британського обладнання. Тепер західним інструкторам не потрібно керувати процесом безпосередньо, бо екіпажем командує український військовий, "тренуючи солдатів за своєю власною доктриною та навчаючи своїй тактиці".

Як наголошується, британський прем'єр Борис Джонсон пропонує готувати по 2500 українських солдатів щомісяця.

  • Нагадаємо, що 30 червня 2022 року, Велика Британія заявила про готовність подвоїти свою військову підтримку Україні. Країна планує виділити ще 1,2 млрд доларів для того, щоб Україна могла перейти в контрнаступ.

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війна з Росією
Велика Британiя
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