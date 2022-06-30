Британія виділить ще $1,2 млрд на військову допомогу Україні
Велика Британія майже подвоїть свою військову підтримку Україні. Країна виділить ще 1,2 млрд доларів, щоб Україна могла перейти в контрнаступ
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву офісу Бориса Джонсона.
Видання повідомляє, що про збільшення фінансування Борис Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді 30 червня.
Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.
В офісі Джонсона повідомили, що додаткове обладнання є першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських військ. Минулого тижня Велика Британія також оголосила про нову програму підготовки українських збройних сил.
Видання зазначає, що додаткове фінансування збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.
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