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Британія виділить ще $1,2 млрд на військову допомогу Україні

30 червня, 2022 четвер
03:05
Світ британія україна

Велика Британія майже подвоїть свою військову підтримку Україні. Країна виділить ще 1,2 млрд доларів, щоб Україна могла перейти в контрнаступ

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву офісу Бориса Джонсона.

Видання повідомляє, що про збільшення фінансування Борис Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді 30 червня. 

Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

В офісі Джонсона повідомили, що додаткове обладнання є першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських військ. Минулого тижня Велика Британія також оголосила про нову програму підготовки українських збройних сил.

Видання зазначає, що додаткове фінансування збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку війни до  2,8 млрд доларів. Це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США. 

  • 23 червня уряд Великої Британії оголосив про запровадження проти Росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.
  • 26 червня у Британії повідомили, що країна стане гарантом кредиту Україні від Світового банку на суму 525 млн доларів. 
  • 29 червня Велика Британія додатково виділила 1000 військових і один з двох своїх найновіших авіаносців для оборони Естонії.

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Борис Джонсон
Військові новини
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