Британія виділить ще $1,2 млрд на військову допомогу Україні

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву офісу Бориса Джонсона.

Видання повідомляє, що про збільшення фінансування Борис Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді 30 червня.

Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

В офісі Джонсона повідомили, що додаткове обладнання є першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських військ. Минулого тижня Велика Британія також оголосила про нову програму підготовки українських збройних сил.

Видання зазначає, що додаткове фінансування збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

23 червня уряд Великої Британії оголосив про запровадження проти Росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.

26 червня у Британії повідомили, що країна стане гарантом кредиту Україні від Світового банку на суму 525 млн доларів.

29 червня Велика Британія додатково виділила 1000 військових і один з двох своїх найновіших авіаносців для оборони Естонії.

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